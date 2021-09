Apple versoepelt regels App Store voor ontwikkelaars

Apple gaat de regels van zijn appstore versoepelen voor de meeste ontwikkelaars. Het techbedrijf gaat toestaan dat bedrijven zoals Netflix gebruikers via een link in de app een betaalde account kunnen laten aanmaken. Zo kunnen ontwikkelaars de hoge commissie omzeilen die Apple rekent.

De versoepeling gaat vanaf begin volgend jaar gelden. Het is onderdeel van een overeenkomst met de Japanse toezichthouder, maar wordt wereldwijd toegepast. De Japanse autoriteiten sluiten daarmee een onderzoek af naar de App Store dat vijf jaar heeft geduurd.

De nieuwe regels gelden niet voor ontwikkelaars van spellen voor de iPhone. Daarnaast blijft Apple het bedrijven verbieden om andere vormen van betalingen in hun apps op te nemen.

Apple beheert samen met Google het grootste gedeelte van de smartphones ter wereld met hun besturingssystemen. De bedrijven rekenen ontwikkelaars van apps doorgaans 30 procent commissie op verkopen in hun appstores.

Zuid-Korea heeft eerder deze week als eerste land een einde gemaakt aan de machtspositie van Apple en Google op het gebied van betalingen op hun mobiele platforms. Een bedrijf als Epic Games mag na invoering van een nieuwe wet klanten in een spel als Fortnite direct kosten in rekening brengen en daarmee Apple en Google omzeilen.

Er is al lang veel kritiek op Apple en Google vanwege de hoge commissies. De kwestie leidde tot een slepende rechtszaak tussen Apple en Epic Games, vooral bekend van schietspel Fortnite. Epic beschuldigt Apple van monopolistisch gedrag en machtsmisbruik.

Epic besloot vorig jaar een eigen betalingssysteem in zijn app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en verwijderde de programma’s van Epic daarom uit de App Store. Een Amerikaanse rechter buigt zich momenteel over die zaak.