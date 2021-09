Chip- en techbedrijven helpen Nikkei aan kleine winst

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag met een kleine winst gesloten. Beleggers verwerkten het tegenvallende banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP en stapten vooral in aandelen die tijdens de coronapandemie goed hebben gepresteerd, zoals de Japanse chip- en technologiebedrijven. De transportbedrijven en luchtvaartmaatschappijen werden daarentegen van de hand gedaan.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,3 procent hoger op 28.543,51 punten. Chiptester Advantest en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron, die beide een zware weging hebben in de Nikkei, dikten 2 en 1 procent aan. Computerspelletjesmaker Nintendo en technologieconcern Sony kregen er tot 1,9 procent bij. West Japan Railway kelderde ruim 13 procent nadat het spoorwegbedrijf liet weten nieuwe aandelen uit te geven. De luchtvaartmaatschappijen ANA Holdings en Japan Airlines daalden tot meer dan 2 procent.

Takeda Pharmaceutical verloor dik 1 procent. De Amerikaanse farmaceut Moderna en de Japanse distributeur Takeda werken samen met de Japanse overheid om de partijen coronavaccins terug te roepen die deeltjes van roestvrij staal bevatten. De deeltjes zouden afkomstig zijn van de productieapparatuur.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,1 procent. Meituan daalde 0,6 procent in Hongkong. De maaltijdbezorger werd samen met tien andere Chinese internetplatformen en taxi-apps, waaronder Didi, door de Chinese autoriteiten op het matje geroepen vanwege ongeoorloofde praktijken. De toezichthouders beschuldigen de bedrijven van het gebruik van ongekwalificeerde bestuurders en voertuigen. De Kospi in Seoul zakte 0,9 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,6 procent.