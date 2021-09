Spanjaarden weer aan het werk na terugkeer toeristen

De werkloosheid is in Spanje in augustus in recordtempo teruggelopen. Dat komt voornamelijk doordat de belangrijke toeristische sector van het land herstelde nadat coronamaatregelen werden versoepeld. Dat meldt het Spaanse ministerie van Arbeid.

Het aantal werklozen daalde met bijna 83.000 of 2,4 procent ten opzichte van juli. Het is de sterkste daling van de werkloosheid in Spanje sinds de metingen in 1996 begonnen. Daarbij daalde het aantal werklozen voor de zesde maand op rij. De werkgelegenheid steeg in alle sectoren, behalve de bouw.

De Spaanse minister van Arbeid Yolanda Díaz noemde de cijfers op Twitter “geweldig nieuws”. Volgens haar bevestigt het dat Spanje “het ergste van de crisis heeft overwonnen”.

Het aantal buitenlandse toeristen in Spanje steeg in juli op jaarbasis met 78 procent naar 4,4 miljoen. Dat aantal komt nog niet in de buurt van het niveau van het aantal dat in dezelfde maand in 2019, voor de coronapandemie, werd bereikt. Officiële cijfers voor de maand augustus zijn nog niet beschikbaar maar er zou sprake zijn van verder herstel. Spaanse vakantiegangers zouden de afwezigheid van buitenlandse bezoekers deels goedmaken.

De Spaanse regering heeft gezegd dit jaar ongeveer 45 miljoen buitenlandse toeristen te willen trekken. Dat is ongeveer de helft in vergelijking met 2019.