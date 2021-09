Economische activiteit eurozone iets minder sterk in augustus

De bedrijvigheid in de dienstensector en industrie van de eurozone is in augustus iets minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Wel blijft de economische activiteit op een zeer hoog niveau door het sterke herstel van de coronacrisis, zo maakte marktonderzoeker Markit bekend op basis van definitieve cijfers.

De iets zwakkere groei heeft onder meer te maken met de industrie die kampt met een gebrek aan onderdelen, waardoor de productie wordt geremd. Maar ook in de dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel en toerisme, lag de groei iets lager dan in juli, nu het inhaaleffect van de versoepeling van de coronamaatregelen wat afzwakte. Ook speelt de opmars van de Delta-variant van het coronavirus een rol, omdat ondernemers daardoor iets voorzichtiger zijn geworden.

De samengestelde inkoopmanagersindex van Markit, met daarin diensten en industrie, kwam voor augustus uit op een definitieve stand van 59. In juli lag die met een stand van 60,2 op het hoogste niveau in vijftien jaar.

“De economie zal in het derde kwartaal waarschijnlijk opnieuw sterk groeien op kwartaalbasis en we liggen zeker op koers voor een herstel van de economie van de eurozone naar een niveau van voor de pandemie aan het einde van dit jaar, of zelfs eerder”, aldus een econoom van Markit in een toelichting op het cijfer.