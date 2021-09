Lufthansa rekent niet op versoepeling inreisverbod VS voor kerst

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa verwacht niet dat het inreisverbod voor Europese reizigers die naar de Verenigde Staten willen voor de kerst zal zijn versoepeld. Een versoepeling van de inreisbeperkingen wordt realistisch gezien pas laat in het vierde kwartaal verwacht, zei bestuurslid Harry Hohmeister op een onlineconferentie georganiseerd door het tijdschrift fvw TravelTalk.

Bij Lufthansa bestond de hoop dat het verbod op niet-essentiƫle reizen, dat sinds maart vorig jaar vanwege de coronapandemie van kracht is, in juli dit jaar zou worden opgeheven. Daarna zette Lufthansa-topman Carsten Spohr zijn zinnen op september, maar gaf daarna al snel aan dat hij zichzelf niet meer vertrouwde met het doen van voorspellingen.

De Europese Unie hief haar beperkingen voor Amerikaanse reizigers in juni op. Hohmeister zei dat hij de logica achter het besluit van de VS om een inreisverbod voor Europeanen te handhaven niet kon begrijpen, omdat de vaccinatiegraad in de VS en veel landen in Europa op een vergelijkbaar niveau ligt.

Het feit dat vluchten uit de VS voor Lufthansa winstgevend blijven, ondanks de geringe vraag, is niet alleen te danken aan Amerikaanse burgers die trans-Atlantische vluchten maken, maar ook aan een hausse in de luchtvrachtsector. Lufthansa stopt haar passagiersvliegtuigen “tot de nok toe vol met vracht”, aldus Hohmeister.

Een paar dagen geleden voorspelde Spohr een “lange, koude winter” voor de luchtvaartgroep, vooral omdat ook China de reisbeperkingen waarschijnlijk niet eerder zal versoepelen dan na het tweede kwartaal van volgend jaar. Lufthansa haalt in normale jaren een groot deel van zijn winst uit langeafstandsvluchten naar Noord-Amerika en AziĆ«.