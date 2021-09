Politici VS willen geld van oliebedrijven voor klimaatfonds

Een groep van ruim veertig Democratische politici heeft plannen voor een klimaatfonds van 500 miljard dollar, omgerekend ongeveer 420 miljard euro. Dat fonds zou door olie- en gasbedrijven als Shell, Chevron, ExxonMobil en BP moeten worden gevuld. Met het geld uit het fonds zouden investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur kunnen worden gedaan die door klimaatverandering noodzakelijk zijn geworden.

De plannen voor het fonds zouden moeten worden opgenomen in het investeringsplan van 3,5 biljoen dollar van de Amerikaanse president Joe Biden. De olie- en gasbedrijven zouden moeten bijdragen in verhouding tot hun wereldwijde bijdrage aan de CO2-uitstoot. Alleen bedrijven die in de Verenigde Staten actief zijn zouden door de plannen worden getroffen.

De 500 miljard dollar hoeft er niet in één keer te zijn. Daar trekken de politici in de plannen tien jaar voor uit.

De Democraten die de plannen ondersteunen behoren tot de linkervleugel van de partij. Aan de andere vleugel van de Democratische partij vinden zij bijvoorbeeld senator Joe Manchin uit West Virginia tegenover zich, die fel gekant is tegen het aanpakken van bedrijven die fossiele brandstoffen produceren. Hij riep ook al op tot een pauze in de voortgang van de bestedingsplannen van Biden door het Amerikaanse congres en verwees daarvoor naar de oplopende inflatie en staatsschuld.