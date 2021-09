Prosus stuwt AEX opnieuw richting 800 puntengrens

De Amsterdamse AEX-index pakte maandag de opmars richting de 800 punten weer op na de koersdip op vrijdag. Vooral Prosus was geliefd bij beleggers dankzij een sterke koerswinst van het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. ABN AMRO daalde licht na het nieuws dat de bank klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening gaat compenseren. Na een akkoord met de Consumentenbond trekt ABN AMRO daar zo’n 250 miljoen euro voor uit.

Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine winsten aan de nieuwe week. Beleggers deden het rustig aan aangezien Wall Street de hele dag dicht blijft vanwege Labor Day. Ook kauwden de markten nog na op het teleurstellende Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. Later in de week verschuift de aandacht naar de Europese Centrale Bank (ECB), die op donderdag zijn rentevergadering houdt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 795,43 punten en tikte op 796,17 punten de hoogste koers ooit aan. De MidKap bleef vrijwel vlak op 1111,29 punten. De DAX in Frankfurt won 0,6 procent na een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in juli. Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

Naast Prosus (plus 2,9 procent) stonden de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML in de kopgroep van de AEX, met winsten tot 1,8 procent. KPN (min 1,8 procent) was de enige daler na overnamespeculatie in de sector. Volgens de Indiase krant Mint zal de Indiase miljardair Mukesh Ambani waarschijnlijk binnen een maand een bod uitbrengen op T-Mobile Nederland. Het zou gaan om een bod van omgerekend 4,8 miljard euro. Moederbedrijf Deutsche Telekom zou volgens ingewijden 5 miljard euro willen hebben voor T-Mobile Nederland.

In de MidKap verloor ABN AMRO 0,1 procent. De bank volgde met zijn rentes niet de marktrente, terwijl geschilleninstituut Kifid eerder al oordeelde dat klanten dat wel mochten verwachten. ABN AMRO had al 30 miljoen euro opzij gezet voor een eventuele compensatie. De overige 220 miljoen euro boekt het bedrijf in het lopende kwartaal.

VEON steeg bijna 10 procent. Het in Amsterdam genoteerde Russische telecomconcern verkoopt zijn zendmasten in Rusland voor omgerekend zo’n 817 miljoen euro aan het Russische zendmastenbedrijf Service-Telecom.

De euro was 1,1867 dollar waard, tegen 1,1881 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 68,41 dollar. Brentolie kostte ook 1,3 procent minder, op 71,70 dollar per vat.