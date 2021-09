Supermarktketens Plus en Coop gaan samen verder. De twee coöperaties fuseren tot het derde supermarktconcern van Nederland, achter Albert Heijn en Jumbo. Het nieuwe fusiebedrijf heeft 550 winkels in Nederland, die allemaal onder de naam Plus doorgaan. Daarmee heeft het bedrijf een marktaandeel van meer dan 10 procent.

Bij het nieuwe concern, dat ook Plus gaat heten, werken zo’n 40.000 mensen. Naar eigen zeggen komen er wekelijks ruim 4,5 miljoen klanten in de supermarkten van het fusiebedrijf.

Met de samenvoeging willen Plus en Coop de concurrentie beter aangaan. Daarvoor is schaalgrootte nodig, stellen ze. Ook denken ze zo meer geld te kunnen besteden aan technologische vernieuwingen. Die vernieuwingen kosten veel geld en zijn door grotere partijen makkelijker op te brengen. Eerder verkocht de familie Deen de gelijknamige supermarktketen bijvoorbeeld, omdat het die investeringen niet zag zitten.

Het samengaan van Plus en Coop moet nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouder en door de ledenraden van de twee coöperaties. Begin 2022 zou de fusie moeten worden afgerond. Hoe lang de ombouw van Coop-winkels gaat duren is nog niet bekend.