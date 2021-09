Rapporteur: aantal meldingen arbeidsuitbuiting fors gestegen

Het aantal meldingen van arbeidsuitbuiting is het afgelopen jaar met 70 procent toegenomen, heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar verteld in het programma Nieuwsuur.

Bij arbeidsuitbuiting moet iemand in onmenselijke omstandigheden werken en soms ook zijn of haar inkomsten afstaan. In 2020 werden 449 meldingen geregistreerd, het jaar ervoor waren dat er 261.

Bolhaar noemt dat een opvallende stijging. “Er was tot nu toe al jaren sprake van een duurzame trend, het aantal schommelde altijd tussen de 200 en 250 meldingen. Veel uitbuiting is onzichtbaar, omdat de slachtoffers er vaak niet meteen belang bij hebben om naar voren te komen. Ze zijn bijvoorbeeld bang hun baan kwijt te raken. Het probleem is veel groter dan deze cijfers aangeven.”

De meeste meldingen gingen over misstanden in de land- en tuinbouw.