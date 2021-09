AEX stevent af op lager begin, 800 puntengrens verder uit zicht

De Amsterdamse AEX-index stevent woensdag af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. De hoofdindex ziet daarmee de historische 800 puntengrens verder uit het zicht verdwijnen. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street en kijken uit naar het zogenoemde Beige Book van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag verschijnt. Ook wordt gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat donderdag op het programma staat.

De AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren 0,1 procent lager te beginnen op 794,10 punten. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine verliezen openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten woensdag overwegend omlaag.

In Tokio steeg de Nikkei 0,9 procent en eindigde voor het eerst sinds 5 april dit jaar weer boven de 30.000 punten. Sinds de aankondiging van de Japanse premier Yoshihide Suga van afgelopen vrijdag om zich niet verkiesbaar te stellen als leider van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) is de Nikkei al bijna 6 procent gestegen. Ook werd de groei van de Japanse economie in het tweede kwartaal opwaarts herzien naar 0,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor.

De in Amsterdam genoteerde Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost kwam nog met cijfers. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft met 54 procent stijgen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal was sprake van een omzetgroei van 30 procent. InPost, dat eerder dit jaar naar de MidKap promoveerde, handhaafde zijn verwachtingen voor het gehele jaar.

Het aandeel Philips zal mogelijk bewegen op een positief analistenrapport. De analisten van Jefferies zijn het volgen van het zorgtechnologieconcern gestart met een koopadvies. Daarnaast schroefde Berenberg de koersdoelen van de chipbedrijven ASMI en ASML op.

In Parijs staat Sanofi in de belangstelling. De Franse farmaceut neemt de Amerikaanse biotechnoloog Kadmon over voor 9,50 dollar per aandeel. De deal waardeert Kadmon op 1,9 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,6 miljard euro.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend met verliezen. De AEX daalde 0,5 procent tot 794,73 punten. Ook Wall Street ging overwegend omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 35.100,00 punten.

De euro was 1,1833 dollar waard, tegen 1,1840 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 68,79 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 72,07 dollar per vat.