Europese beurzen lager door groei-angst en winstnemingen

De Europese beurzen zijn woensdag opnieuw lager gesloten. Angst dat de economische groei vertraging oploopt door de Delta-variant van het coronavirus, mengde zich met winstnemingen. Daarmee profiteerden handelaren van de opmars van de beurzen de laatste weken. Voor de AEX-index betekende de nieuwe koersdaling dat de historische grens van 800 punten weer verder uit zicht verdwijnt.

De hoofdindex op Beursplein 5 daalde 0,7 procent tot precies 789 punten. De MidKap sloot 1,6 procent lager op 1096,01 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,5 procent.

Beleggers kijken ook uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) van donderdag. Naar verwachting past de ECB de rente en het stimuleringsbeleid nog niet aan, maar mogelijk wordt er wel iets gezegd over de afbouw van de coronasteun vanaf maart. Verschillende beleidsmakers van de bank hebben daar de afgelopen tijd op gezinspeeld.

Verlichtingsbedrijf Signify verloor 4,2 procent en was daarmee grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam. Ook AkzoNobel leverde in en wel 1 procent. Het verfbedrijf werd lager gezet na waarschuwingen van branchegenoten PPG en Sherwin-Williams, die aangeven met leveringsproblemen en hoge prijzen voor grondstoffen te kampen. PPG, dat in Nederland merken als Histor en Sigma verkoopt, verhoogt zijn prijzen dit kwartaal met 5 procent.

Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi daalden tot 1,5 procent. De Amerikaanse chipmaker Intel wil de komende tien jaar tientallen miljarden euro’s steken in het verbeteren van de chipcapaciteit in Europa. Daarmee wil Intel helpen de tekorten in onder meer de autosector aan te pakken.

KPN, Unilever en Ahold Delhaize waren de enige stijgers in de AEX. KPN won 1,6 procent. Een dag eerder was het telecombedrijf al ruim 4 procent gestegen na het nieuws dat T-Mobile Nederland wordt verkocht.

InPost zakte 6,7 procent in de MidKap. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de omzet in het tweede kwartaal met 30 procent groeien en handhaafde zijn verwachtingen voor het gehele jaar.

Siemens Gamesa verloor in Madrid 8,5 procent na een adviesverlaging van JPMorgan. De analisten van die bank denken dat de windmolenmaker langer te kampen heeft met lagere winsten. Moederbedrijf Siemens Energy ging ruim 8 procent omlaag in Frankfurt.

De euro was 1,1818 dollar waard tegen 1,1840 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 69,24 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 72,48 dollar per vat.