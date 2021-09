Media: VK schrapt klimaatparagraaf uit handelsdeal Australië

Het Verenigd Koninkrijk heeft er onder druk mee ingestemd verwijzingen naar het klimaatverdrag van Parijs af te zwakken in een handelsdeal met Australië. Dat komt volgens de Britse nieuwszender Sky News naar voren uit een gelekte e-mail.

Het Verenigd Koninkrijk verliet vorig jaar officieel de Europese Unie en sluit nu rechtstreeks handelsakkoorden met andere landen. De Britse premier Boris Johnson en zijn Australische ambtsgenoot Scott Morrison kondigden enkele maanden geleden al aan dat er een principeakkoord lag.

Sky News bericht dat op de valreep nog verwijzingen naar het klimaatverdrag van 2015 uit de tekst zijn gehaald. Het gaat onder meer om een “verwijzing naar doelstellingen op het gebied van temperatuur”. Dat gebeurde naar verluidt op aandringen van Australië.

Het nieuws is saillant omdat het Verenigd Koninkrijk de gastheer is van de volgende grote klimaattop, COP26. Die wordt in november gehouden in Glasgow. De Britse premier Boris Johnson had begin augustus bovendien toegezegd dat in het handelsakkoord zou worden verwezen naar klimaatafspraken, waaronder die in het verdrag van Parijs.

De belangrijkste afspraak uit dat klimaatverdrag is dat landen zich zullen inspannen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad en maximaal 2 graden. Er zou nog wel naar dat akkoord worden verwezen in de Britse handelsovereenkomst met Australië, maar de specifieke afspraken over de opwarming van de aarde worden niet meer genoemd.

De nieuwszender voorspelt dat Johnson zal volhouden dat hij zijn belofte niet heeft gebroken omdat nog steeds op enige wijze naar ‘Parijs’ wordt verwezen in de deal. Australië heeft het klimaatverdrag van Parijs ook getekend, maar heeft minder ambitieuze klimaatdoelen aangekondigd dan veel andere landen.

Australië is zwaar afhankelijk van kolengestookte energie en is daardoor per hoofd van de bevolking een van de grootste uitstoters van CO2 ter wereld. De Australische minister van Grondstoffen voorspelde onlangs nog dat steenkool ook na 2030 een belangrijke bijdrage zal leveren aan de Australische economie.