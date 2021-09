Verfmaker AkzoNobel verder omlaag in rode AEX

AkzoNobel behoorde woensdag opnieuw tot de grootste dalers in de Amsterdamse AEX-index, die de 800-puntengrens verder uit het zicht zag verdwijnen. De verfmaker bleef last houden van de waarschuwing van zijn Amerikaanse concurrent PPG, die met leveringsproblemen kampt. De stemming op de Europese aandelenmarkten was negatief door de zorgen over de vertraging van het economisch herstel door de Delta-variant van het coronavirus.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent in de min op 787,02 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 1105,90 punten. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,2 procent.

AkzoNobel zakte 1,7 procent. De Nederlandse producent van verfmerken als Sikkens en Flexa verloor een dag eerder al 2,5 procent. Naast leveringsproblemen kampt het Amerikaanse PPG, producent van verfmerken als Histor en Sigma, met oplopende grondstofprijzen. Om de extra kosten te compenseren verhoogt PPG dit kwartaal zijn prijzen met 5 procent. Zorgtechnologieconcern Philips daalde 0,7 procent ondanks een koopadvies van Jefferies.

Chipbedrijf ASMI was de enige stijger in de AEX met een plus van 0,2 procent. Sectorgenoten Besi en ASML verloren tot 0,7 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat de Amerikaanse chipmaker Intel de komende tien jaar tientallen miljarden euro’s wil steken in het verbeteren van de chipcapaciteit in Europa. Volgens Intel-baas Pat Gelsinger is met het plan een bedrag van zo’n 80 miljard euro gemoeid. Daarmee wil Intel helpen de tekorten in onder meer de autosector aan te pakken.

In de MidKap daalde InPost 0,3 procent. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de omzet in het tweede kwartaal met 30 procent groeien en handhaafde zijn verwachtingen voor het gehele jaar. Topman Rafal Brzoska waarschuwde wel voor de aanhoudende onzekerheid rond de coronapandemie.

Vastgoedontwikkelaar CTP, die twee overnames heeft gedaan in Bulgarije, verloor 0,8 procent. SnowWorld bleef ongewijzigd. De uitbater van skihallen breidt uit naar Frankrijk. De onderneming heeft al zes indoorwintersportlocaties in Nederland en Duitsland. In Parijs zakte Sanofi 1,5 procent. De Franse farmaceut neemt de Amerikaanse biotechnoloog Kadmon over voor 9,50 dollar per aandeel. De deal waardeert Kadmon op 1,9 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,6 miljard euro.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1840 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 68,65 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 71,88 dollar per vat.