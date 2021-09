Beleggers Wall Street blijven onzeker over economisch herstel

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten, waarmee een vervolg werd gegeven aan de koersdalingen van deze week. De aandacht van beleggers op Wall Street ging onder meer uit naar de Amerikaanse uitkeringsaanvragen die verder zijn gedaald. Maar de onzekerheid rond de economische impact van de Delta-variant van het coronavirus en het beleid van de Federal Reserve bleef boven de financiële markten hangen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 34.879,38 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,5 procent tot 4493,28 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 15.248,25 punten.

De uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten daalden vorige week met 35.000 tot 310.000, het laagste niveau sinds maart vorig jaar. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed, de koepel van centrale banken in de VS. De Fed kan bij aanhoudende verbetering van de arbeidsmarkt besluiten zijn steunmaatregelen voor de economie sneller te gaan afbouwen.

Grote techbedrijven zoals Apple, Microsoft en Amazon tekenden minnen op tot 1,1 procent. Bij opening gingen ze juist nog omhoog.

GameStop, bekend van de Reddit-hausse op de beurs, wist een eerder flink koersverlies juist weg te poetsen met een plusje van 0,2 procent. Het aandeel ging eerst hard onderuit na tegenvallende cijfers, maar kleine beleggers lijken hulp te hebben geboden om de koers weer op te krikken door flink in te kopen.

Andere gamebedrijven zoals Activision Blizzard en Electronic Arts (EA) leverden tot 2,8 procent in na berichtgeving dat China tijdelijk de goedkeuring van alle nieuwe videospellen heeft uitgesteld.

De producent van sportkleding Lululemon Athletica werd bijna 11 procent hoger gezet, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en goede vooruitzichten.

Autofabrikant Ford Motor zakte 2 procent na het nieuws dat het bedrijf zijn fabrieken in India op korte termijn gaat sluiten. Ford ziet geen mogelijkheden meer om te groeien in het Aziatische land, nadat het daar de afgelopen tien jaar al voor miljarden dollars verlies leed.

De euro was 1,1827 dollar waard tegen 1,1822 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 68,07 dollar. Brentolie verloor 1,7 procent op 71,39 dollar per vat.