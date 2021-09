Chinese vastgoedontwikkelaar op omvallen, domino-effect dreigt

De Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande staat op omvallen. De onderneming gaat gebukt onder een gigantische schuldenlast en dreigt in gebreke te blijven. De vrees voor een domino-effect op de Chinese vastgoedmarkt lijkt gegrond vanwege de grote schuldenlast in de sector. Mocht Evergrande omvallen dan kan dit voelbaar worden op de wereldmarkten, aldus kenners.

Evergrande ontwikkelt vastgoedprojecten en verkoopt de appartementen vervolgens aan klanten die doorgaans hun aankoop voor de oplevering vooruitbetalen. Het bedrijf heeft bijna achthonderd projecten in dik 220 steden in uitvoering. De betalingen van Evergrande aan leveranciers gebeurt vaak via een soort schuldbekentenissen op korte termijn. Vorige week maakte het bedrijf bekend dat het bouwprojecten moest opschorten vanwege liquiditeitsproblemen, waaronder vertraagde betalingen aan leveranciers en bouwvergoedingen. Het bedrijf probeert sindsdien bezittingen te verkopen om cash te genereren. Maar verschillende bedrijven weigeren de handelspapieren van Evergrande te accepteren.

Evergrande zit daarmee in een vicieuze cirkel waarin het niet genoeg geld heeft om zijn projecten te voltooien en ook geen opbrengsten weet te genereren uit verkopen. De verkopen in augustus daalden met ruim een kwart in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder ondanks stevige kortingen.

Het bedrijf heeft het geld niet alleen nodig om zijn enorme schulden af te lossen, maar ook om ze te verminderen. Nieuwe regels die Peking ongeveer een jaar geleden oplegde en die grote Chinese ontwikkelaars verplicht hun leningen te verminderen, zijn een van de belangrijkste redenen waarom de druk op Evergrande het afgelopen jaar is toegenomen. Eind juni had Evergrande een schuld van omgerekend 75 miljard euro inclusief leningen bij banken en leningen op obligatiemarkten binnen en buiten China. Door de verschillende andere verplichtingen van het bedrijf zijn de totale schulden met omgerekend 243 miljard euro nog veel hoger. De schulden zijn sinds december ook gestegen.

Nadat de vastgoedontwikkelaar meldde dat het zijn financiƫle verplichtingen mogelijk niet kan nakomen, nam de paniek onder beleggers toe. De handel in het aandeel Evergrande werd stilgelegd en verschillende kredietbureaus schroefden hun rating terug. Door de problemen met Evergrande neemt ook de bezorgdheid over de zwaar met vreemd vermogen gefinancierde vastgoedsector in China toe. De sector maakt meer dan 28 procent van de economie van China uit.

Fitch was woensdag de laatste kredietbeoordelaar die een waarschuwing afgaf door de kredietrating van Evergrande af te waarderen en te stellen dat wanbetaling “waarschijnlijk” lijkt. Moody’s oordeelde eerder al negatief over de vastgoedontwikkelaar. Dat gebeurde voor de derde keer in drie maanden. Volgens Moody’s hebben schuldeisers “zwakke vooruitzichten op herstel” in het geval van wanbetaling.