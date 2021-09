ECB laat rentes ongemoeid, wel aanpassing bij obligatieaankopen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de belangrijkste rentetarieven als verwacht ongemoeid gelaten op een niveau van 0 tot 0,25 procent. Banken blijven 0,5 procent rente betalen op het geld dat ze bij de ECB stallen. Wel wordt het opkoopprogramma voor obligaties iets teruggeschroefd. Op de markten wordt met name uitgekeken naar de toelichting van ECB-preses Christine Lagarde later op donderdag.

Verschillende bestuurders bij de ECB vinden het hoog tijd dat de centrale bank zijn monetaire steunbeleid afbouwt nu wereldwijde problemen met toeleveringen de prijzen voor allerlei goederen opdrijven. De centrale bank gaat zijn opkoopprogramma in de loop van het jaar licht matigen. Momenteel wordt via het zogeheten PEPP-programma (Pandemic Emergency Purchase Programme) maandelijks voor 80 miljard euro aan obligaties opgekocht. Dit bedrag wordt in de loop van het jaar verminderd.

Er is vooralsnog geen duidelijkheid over wanneer en hoe de ECB zijn PEPP verder zal afbouwen. Het programma met een maximumbedrag van 1850 miljard dollar loopt in ieder geval tot en met maart volgend jaar, maar mogelijk langer. De ECB gaat door met de steunmaatregel “zo lang de crisisfase van de coronapandemie duurt”.

Ook is niet bekend in welke mate de centrale bank het bescheiden standaardprogramma voor de aankoop van activa (APP) zal versterken en flexibeler zal maken. Momenteel is met dit programma maandelijks 20 miljard euro gemoeid. Deze beslissingen zijn volgens kenners controversieel. Een besluit daarover wordt niet verwacht voor de beleidsvergadering van december.