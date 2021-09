Indiase autofabrieken Ford dicht om aanhoudende verliezen

Autofabrikant Ford gaat zijn fabrieken in India op korte termijn sluiten. Het Amerikaanse bedrijf ziet geen mogelijkheden meer om te groeien in het Aziatische land, nadat het daar de afgelopen tien jaar al voor miljarden dollars verlies leed. Een vorig Ford-bestuur zag India nog als een van de drie belangrijkste markten voor de toekomst.

Het is voor buitenlandse autofabrikanten lastig zaken doen in het wat aantal inwoners betreft tweede land ter wereld. Dat komt door hoge belastingen op benzineauto’s en de goedkope voertuigen van het in India dominante merk Maruti Suzuki. Autoproducent General Motors en motorenfabrikant Harley-Davidson verlieten het land eerder al. Ford was er sinds begin jaren 90 actief.

Ford heeft twee productielocaties in India. De fabriek in de westelijke staat Gujarat sluit aan het einde van het jaar, die in de zuidelijke stad Chennai halverwege volgend jaar. De sluitingen gaan gepaard met herstructureringskosten van 2 miljard dollar, omgerekend 1,7 miljard euro. 4000 werknemers worden door de beleidswijzigingen getroffen, al is niet bekend of zij hun baan verliezen.

Na het sluiten van de fabrieken zal Ford India nog wel enkele modellen zoals de Mustang blijven importeren en verkopen in het land, maar andere uitvoeringen zoals de Figo en Endeavour verdwijnen er.