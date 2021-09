ACM kijkt of energie-opslag aantrekkelijker moet worden

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat kijken hoe de tarieven voor stroomtransport moeten worden aangepast om energie-opslag aantrekkelijker te maken. Opslag van elektriciteit in bijvoorbeeld grote batterijsystemen kan een grote rol spelen bij het toekomstbestendig maken van het Nederlandse stroomnet, maar de regels kunnen aanleg daarvan minder interessant maken.

Ons stroomnet is ingericht voor een continue stroomlevering, zoals met grote energiecentrales mogelijk is. Door de overstap naar steeds meer groene stroom ontstaan veel meer pieken en dalen in de levering en die kunnen worden opgevangen met energie-opslagsystemen. Dat kunnen batterijen zijn, maar energie kan ook omgezet worden in bijvoorbeeld waterstof. Als er meer vraag naar stroom is dan er wordt aangeboden, kunnen de systemen snel extra energie aanleveren.

Zo’n energie-opslagsysteem moet gevuld worden met stroom. Zodra dat gebeurt moet daarvoor hetzelfde tarief worden betaald als iedere afnemer van stroom, zoals een bedrijf of een huishouden, terwijl die stroom niet gebruikt wordt, maar opgeslagen. Die kosten kunnen de aanleg van dergelijke systemen onaantrekkelijk maken. Ook een speciale toeslag speelt daarbij een rol. Door de manier waarop bijvoorbeeld batterijen werken is die toeslag elke maand hoog.

Verder bestaat er nog geen specifieke regelgeving voor energie-opslag, wat volgens de ACM tot problemen kan leiden als die uiteindelijk niet passend is. Ook moet voor de energiesystemen in sommige gevallen zowel bij het opladen als leveren energiebelasting worden betaald, stelt de toezichthouder. Voor die dubbele belasting moet de regering een oplossing bedenken.

De ACM is begonnen aan een nader onderzoek hoe de regels rond transporttarieven kunnen worden aangepast. Dat wordt naar verwachting dit najaar afgerond.