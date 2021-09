AEX-index toont herstel dankzij sterke chipsector

De Amsterdamse AEX-index toonde vrijdag wat herstel dankzij sterke koerswinsten onder de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. De hoofdindex bereikte eerder deze week bijna de 800 punten, maar zag deze historische puntengrens weer uit het zicht verdwijnen door zorgen over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. Beleggers kauwden verder nog na op het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om het opkoopprogramma voor obligaties iets terug te schroeven.

Ook het nieuws dat de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden voor het eerst in bijna zeven maanden met elkaar hebben gebeld werd goed ontvangen op de aandelenmarkten. Biden wilde er naar eigen zeggen voor zorgen dat de “concurrentie” tussen de twee grootmachten geen “conflict” wordt. De betrekkingen tussen Washington en Peking waren flink bekoeld sinds de uitbraak van de coronapandemie en de westerse kritiek op de machtsgreep in Hongkong en de onderdrukking van de Oeigoeren in de regio Xinjiang.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 791,60 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1096,84 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent.

ASMI, Besi en ASML stegen tot 2,7 procent, mede dankzij positieve analistenrapporten. AlphaValue/Baader verhoogde het advies voor ASMI en Berenberg schroefde de koersdoelen voor ASMI en ASML flink op. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler met een verlies van dik 3 procent.

Just Eat Takeaway klom 0,5 procent. Maaltijdbezorger Grubhub, eigendom van Just Eat Takeaway, sleept samen met DoorDash en Uber Eats de stad New York voor de rechter. New York stemde onlangs in met een wet die maaltijdbezorgingsbedrijven een maximum stelt van 15 procent commissie die zij aan restaurants mogen doorberekenen. Het doel van de wet is om kleine restaurants te helpen bij het herstellen van de coronacrisis.

In Londen daalde easyJet 2 procent ondanks dat de Britse luchtvaartmaatschappij verklaarde open te staan voor een eventuele overname. De budgetvlieger zag zijn aandelenkoers donderdag ruim 10 procent kelderen na het afwijzen van een overnamebod van een niet nader genoemde partij. Volgens verschillende persbureaus kwam het bod van de Hongaarse prijsvechter Wizz Air.

De euro was 1,1839 dollar waard tegen 1,1822 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 69,18 dollar. Brentolie werd ook 1,5 procent duurder, op 72,54 dollar per vat.