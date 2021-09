ForFarmers in de clinch met oud-eigenaren dochterbedrijf

Voederbedrijf ForFarmers beschuldigt de oud-eigenaren van dochterbedrijf Vleuten-Steijn Voeders van het schenden van overnameafspraken. Het voederbedrijf heeft daarom bewijsbeslag laten leggen bij vader en zoon Henk en Paul van der Steijn vanwege mogelijk oneerlijke concurrentiepraktijken, bevestigt een woordvoerder van ForFarmers na berichtgeving door verschillende vakmedia en de Telegraaf. Ook Paul van der Steijn bevestigt dat er een inval is geweest, maar wil verder geen commentaar geven.

ForFarmers nam Vleuten-Steijn in 2016 over. Nu zouden de oud-eigenaren tegen de afspraken in een concurrerend bedrijf willen beginnen. ForFarmers wil niet in details treden over de reden van het bewijsbeslag. De politie deed vorige week donderdag een inval in Deurne. De onderneming zegt dat de kwestie alleen vader en zoon Van der Steijn aangaat en niet Bart van der Vleuten.

Vleuten-Steijn, dat met name aan grotere bedrijven in de varkenssector in Nederland en Duitsland verkoopt, bleef na de overname in 2016 als zelfstandige eenheid binnen ForFarmers actief. Ook de eigenaren bleven destijds in dienst net als het overige personeel. Paul van der Steijn zegt momenteel niet meer in dienst te zijn van ForFarmers. Met de overname was destijds 30 miljoen euro gemoeid.