Frans containerbedrijf bevriest tarieven voor zeevracht

Het Franse CMA CGM gaat de tarieven voor vrachtvervoer over zee de komende vijf maanden bevriezen. De op twee na grootste containervervoerder ter wereld geeft daarmee toe aan de druk van sommige klanten en regelgevers die bezorgd zijn dat de verstoringen van de wereldhandel de kosten van de scheepvaart te hoog hebben gemaakt.

Volgens CMA CGM zullen de vrachttarieven de komende maanden verder oplopen, maar daar doet het Franse bedrijf dus niet aan mee. De containervervoerder maakte het besluit in een verklaring op zijn website bekend, waarbij het aangaf “prioriteit te geven aan zijn langetermijnrelatie met klanten in het licht van een ongekende situatie in de scheepvaartindustrie”. De regeling loopt tot 1 februari.

De kosten voor het verschepen van een container van Shanghai naar Los Angeles kostte afgelopen week omgerekend bijna 10.000 euro. Dat is bijna acht keer meer dan het niveau van voor de pandemie, volgens de Drewry World Container Index.

De wereldwijde toeleveringsketens, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de containervaart, hebben het moeilijk om gelijke tred te houden met de vraag naar goederen. Ook de verstoringen als gevolg van corona-uitbraken bemoeilijken de situatie. Zo was een terminal in de belangrijke haven van Ningbo in China weken dicht vanwege een corona-uitbraak.