Scheepvaart verdient het meeste geld sinds 2008

Het zijn gouden tijden voor de wereldwijde scheepvaartindustrie. De sector verdient het meeste geld sinds 2008 door een combinatie van een stijgende vraag naar goederen en een mondiale leveringsketen die bezwijkt onder het gewicht van de coronapandemie waardoor vrachtprijzen door het dak gaan.

Of het nu gaat om reusachtige containerschepen die vol gestapeld zijn met containers, bulkschepen die in hun ruimen duizenden tonnen steenkool kunnen opslaan, of gespecialiseerde schepen die ontworpen zijn om auto’s en vrachtwagens te transporteren. De inkomsten van bijna elk type schip rijzen de pan uit. De koopvaardijvloot is goed voor het verschepen van ongeveer 80 procent van de wereldhandel. De prijsstijgingen hebben daardoor invloed op vrijwel iedere tak van de economie.

De oorzaken van de hausse zijn tweeledig. Zo is er door de economische heropleving na de coronacrisis een toenemende vraag naar goederen en grondstoffen. Daarnaast blijft het virus de mondiale bevoorradingsketen verstoren door bijvoorbeeld sluitingen van terminals en congesties in havens waardoor er minder goederen over zee kunnen worden vervoerd.

Volgens Clarkson Research Services, onderdeel van ’s werelds grootste scheepsmakelaar, boekt de scheepvaartsector de hoogste dagelijkse winsten sinds 2008. De enige achterblijvers zijn de olie- en gastankermarkten waar onder andere sprake is van overcapaciteit.

Momenteel kost het omgerekend meer dan 12.000 euro om een container van China naar Europa te vervoeren. Daarmee zijn de prijzen voor transport van allerhande spullen in een jaar tijd met meer dan 500 procent gestegen. De prijsstijging was voor ’s werelds grootste containerrederij A.P. Møller-Maersk al reden de winstraming voor dit jaar met bijna 5 miljard dollar (4,2 miljard euro) te verhogen. Het Franse CMA CGM, de op twee na grootste rederij ter wereld, maakte bekend de vrachttarieven voorlopig te bevriezen om langetermijnrelaties met klanten goed te houden.

De herstellende wereldeconomie zorgt er ook voor dat er meer grondstoffen worden aangevoerd. Dat doet de inkomsten van bulkschepen die industriële grondstoffen vervoeren goed. In die sector bereikten de inkomsten onlangs het hoogste punt in elf jaar. Er zijn zelfs bulkvervoerders die onderzoeken of er een mogelijkheid is om containers op hun dekken te vervoeren. De vooruitzichten zijn namelijk aanhoudend positief, aldus kenners.