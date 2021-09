CNV: prima als thuiswerkadvies zou worden versoepeld

Het is “prima” als het kabinet besluit om het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te werken gaat versoepelen, aldus vakbond CNV. Naar verwachting wordt dinsdagavond op de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge daar meer over duidelijk. CNV zegt wel dat dan de veiligheid op de werkvloer gegarandeerd moet kunnen worden.

“Na anderhalf jaar thuiswerken willen veel mensen weer naar kantoor. De eenzaamheid onder thuiswerkers is groot. Veel thuiswerkers snakken naar het praatje aan de koffieautomaat. Belangrijk dat mensen weer naar kantoor kunnen om hun collega’s te zien”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring.

Uit onderzoek van CNV afgelopen zomer bleek dat bij één op de vijf thuiswerkers de kantoorplek niet coronaproof is ingericht. “We roepen werkgevers op om de veiligheid op kantoor wel te garanderen. Werknemers die zich niet veilig op de werkvloer voelen, moeten zich vrij voelen om thuis te blijven werken”, aldus Fortuin.

Vakbond FNV stelt dat de positie van werknemers versterkt moet worden in afspraken met werkgevers over thuiswerken. “Werkgevers moeten niet louter alleen meer bepalen waar iemand werkt. Dergelijke afspraken moeten in goed overleg gemaakt worden”, aldus een woordvoerder van FNV.

Volgens verzekeraar Interpolis ontstaan er vaker conflicten over de terugkeer naar kantoor omdat thuiswerken straks mogelijk niet meer de norm is. Het gaat bijvoorbeeld om arbeidsvoorwaarden zoals het veranderen van de werkomgeving, het aanpassen van de leaseregeling of het veranderen van roosters. De verzekeraar raadt werkgevers aan in gesprek te gaan met hun personeel en duidelijke afspraken te maken waar iedereen zich prettig bij voelt.

Onderzoeksbureau Aon, dat ook adviezen op gezondheidsgebied aan bedrijven geeft, zegt dat veel werkgevers nog worstelen over hoe zij de terugkeer naar kantoor willen inrichten. De grootste uitdaging is daarbij volgens Aon hoe het welzijn van werknemers kan worden verbeterd, zowel fysiek als mentaal.

Uit Duits onderzoek komt naar voren dat de meeste mensen die thuiswerken dit graag willen blijven doen na de pandemie. Dat heeft onder meer te maken met reistijd naar kantoor en de verhouding tussen werk en privéleven.