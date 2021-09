‘Democraten willen vennootschapsbelasting verhogen’

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden zullen naar verwachting voorstellen de vennootschapsbelasting in de Verenigde Staten te verhogen van 21 naar 26,5 procent. Het voorstel maakt onderdeel uit van een ingrijpend plan om belastingen te verhogen voor de rijken, bedrijven en investeerders, meldden persbureau Reuters en The Wall Street Journal op basis van een anonieme bron.

De Democraten zijn naar verluidt ook van plan mensen die een inkomen hebben van meer dan vijf miljoen dollar (4,23 miljoen euro) een jaarlijkse toeslag van drie procent in rekening te brengen. Ze overwegen bovendien de minimale belasting op buitenlandse inkomsten van Amerikaanse bedrijven te verhogen van 10,5 naar 16,5 procent en het hoogste tarief voor vermogenswinstbelasting op te trekken van 23,8 naar 28,8 procent. Het hoogste individuele belastingtarief gaat in de plannen van 37 naar 39,6 procent.

Het totale pakket aan belastingverhogingen moet naar schatting 2,9 biljoen dollar (circa 2500 miljard euro) aan extra inkomsten opleveren, waarmee grotendeels de kosten van het binnenlandse investeringsplan van president Joe Biden van 3,5 biljoen dollar worden gedekt.