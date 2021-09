Olie- en gasbedrijven vooruit op beurs door hogere energieprijzen

De Europese aandelenbeurzen zijn de beursweek met winst begonnen. De almaar stijgende energieprijzen in Europa zorgden voor hogere koersen voor olie- en gasbedrijven als Shell, BP, Total en Eni. Techinvesteerder Prosus had in Amsterdam opnieuw last van de toenemende reguleringsdrift van Peking in de Chinese techsector.

Verder bleef de hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis in de eurozone een rol spelen op de beursvloeren. Bedrijven die daar gevoelig voor zijn, zoals banken en verzekeraars maar ook winkelvastgoedbedrijven, gingen omhoog. Tegelijkertijd waren er zorgen om de economische groei in China door nieuwe uitbraken van het coronavirus, wat luxemerken parten speelde.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 791,45 punten. De MidKap dikte 0,7 procent aan tot 1098,84 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent.

Shell was de grootste stijger in de AEX met een plus van 2,5 procent. Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 70,38 dollar per vat, Brentolie kostte met een prijs van 73,40 dollar per vat 0,7 procent meer. Ook ging de prijs van gas voor het eerst boven de 60 euro per megawattuur en bereikten de prijzen van energie in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nieuwe records. Andere olie- en gasbedrijven als BP, Total en Eni stegen tot 3,1 procent.

Prosus (min 2,9 procent) sloot de rij na een koersverlies van 2,5 procent voor het Chinese internetbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. China zou grote techbedrijven nog harder aan moeten pakken, zo bepleitte een adviseur van de Chinese centrale bank.

Luxemerken als Kering, LVMH, Hermes, Richemont, Tod’s en Burberry verloren tot 6,5 procent. De Chinese economie dreigt door de vele uitbraken van het coronavirus en de strenge maatregelen die China neemt om verspreiding te voorkomen minder hard te groeien. De Chinese markt is voor de luxebedrijven een belangrijke inkomstenbron.

AB Foods zakte 2,4 procent in Londen na tegenvallende verkoopcijfers van kledingketen Primark. Het Britse detailhandelsconcern verhoogde desondanks wel zijn winstverwachting voor het hele jaar. In Frankfurt steeg Zooplus 9 procent. Investeerder Hellman & Friedman verhoogde zijn bod op de Duitse dierenwebwinkel van 3 miljard euro naar bijna 3,3 miljard euro.

De euro was 1,1817 dollar waard tegen 1,1830 dollar op vrijdag.