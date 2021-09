Verkoop DEEN-supermarkten afgerond

De overname van de supermarkten van DEEN door Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt is formeel afgerond. Daarmee is volgens het supermarktbedrijf na 88 jaar sprake van het einde van een tijdperk. De verkoop werd in februari aangekondigd.

DEEN zag in dat er de komende jaren fors geïnvesteerd moest worden om toekomstbestendig te worden. Daarvoor moeten bijvoorbeeld de logistiek en de onlinetak worden gemechaniseerd. De familie achter het bedrijf besloot daarop de winkelketen in de verkoop te zetten.

Bijna de helft van de tachtig DEEN-winkels wordt de komende tijd omgebouwd tot Albert Heijn-filiaal. DekaMarkt neemt negentien winkels over en Vomar 23. Daarbij zullen de medewerkers van de supermarkten overgaan naar de nieuwe eigenaren.

DEEN ontstond in 1933 in Hoorn als kruidenierswinkel en groeide uit tot een supermarktbedrijf dat met name in Noord-Holland actief is, maar ook filialen had in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. De keten was goed voor een landelijk marktaandeel van ruim 2 procent.