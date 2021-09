Werkgevers: voordelen uit lessen rond thuiswerken behouden

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk dat in de periode na de coronapandemie de voordelen die geleerd zijn wat betreft thuiswerken behouden blijven. Dat zegt een woordvoerder na berichten dat het kabinet het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te werken kan gaan versoepelen op de persconferentie van dinsdagavond.

De ondernemersorganisaties willen nog niet inhoudelijk op de zaak vooruitlopen, maar zeggen dat het duidelijk is dat heel veel mensen weer graag terug naar kantoor willen komen. “Dat is belangrijk, niet alleen in sociaal opzicht, maar ook voor zaken als creativiteit en innovatie. En we zullen bovendien weer naar ‘normaal’ moeten terugkeren nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn en dergelijke. Vanzelfsprekend moeten we de voordelen van wat we geleerd hebben afgelopen periode behouden met elkaar”, aldus een verklaring.

VNO-NCW en MKB-Nederland zeiden afgelopen zomer dat thuiswerken tijdens de coronacrisis over het algemeen goed is gegaan. Veel grote bedrijven hebben al aangekondigd na corona met hybride-modellen te gaan werken, waarbij deels op kantoor en deels thuis wordt gewerkt. Veel werknemers vinden dat door thuiswerken de balans tussen werk en privéleven is verbeterd. Ook zorgt thuiswerk voor minder drukte op de weg, met dus minder uitstoot.