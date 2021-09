Kort geding organisator autoshows behandelt nieuwe regels kabinet

Het kort geding dat organisatoren van autoshows 402 Automotive en de organisatie achter het Concours d’Elegance op Paleis Soestdijk hadden aangespannen behandelt de nieuwe coronaregels die het demissionaire kabinet dinsdagavond aankondigt. Dat is de uitkomst van de zitting op de rechtbank in Den Haag. Het is daardoor nog niet duidelijk wanneer er precies een uitspraak wordt gedaan.

402 Automotive had het kort geding aangespannen omdat het bedrijf de verschillende eisen die aan verschillende sectoren worden gesteld niet uit te leggen vond. Vanwege de aanstaande persconferentie over de coronaregels bood de rechter de keuze om over het huidige beleid te oordelen of de wijzigingen die vanavond worden aangekondigd te toetsen.

De organisator van autoshows koos voor het laatste omdat er een belangrijke show in Ahoy aankomt, legt directeur Ronald van den Broek uit. “We hebben dit weekend ook wel een show, maar die is veel kleiner.” Bovendien lijkt het er op basis van wat er uitgelekt is op dat “er na vanavond nog altijd willekeur in het beleid zit”, verklaart Van den Broek de keuze.

“Voetbalstadions mogen helemaal vol, maar wij mogen bij indoorshows maar 75 procent van het normale aantal kaarten verkopen”, geeft hij als voorbeeld. “Dat valt niet uit te leggen.”