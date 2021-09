AEX koerst opnieuw richting 800-puntengrens

De Amsterdamse AEX-index ging donderdag over een breed front omhoog en opende daarmee opnieuw de aanval op de 800 punten. Woensdag wist de hoofdindex al kortstondig boven deze historische puntengrens uit te stijgen. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de inflatiezorgen afnamen.

Beleggers keken verder vooral uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten. De aanvragen zijn van belang aangezien de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve. Ook wordt gelet op de Amerikaanse winkelverkopen, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 799,35 punten. De MidKap klom ook 0,7 procent, tot 1093,69 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway voerde de schaarse dalers aan in de AEX, met een min van 1 procent. Unilever daalde 0,2 procent. Analisten van Deutsche Bank haalden het levensmiddelenconcern van hun kooplijst. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop met een plus van 1,4 procent. Verffabrikant AkzoNobel volgde met een winst van 1,3 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen 1,2 procent. Speciaalchemieconcern DSM klom 0,4 procent na een verhoging van het koersdoel door Deutsche Bank.

In de MidKap stond kunstmestproducent OCI bovenaan met een winst van 2,8 procent. SBM Offshore klom 0,7 procent. De oliedienstverlener liet weten de projectfinanciering van het drijvend productieplatform (FPSO) Sepetiba, ter waarde van 1,6 miljard dollar, te hebben afgerond. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 1,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven won Ajax 1,7 procent. De beursgenoteerde voetbalclub won in de Champions League met ruime cijfers van Sporting Portugal. Op de lokale markt zakte Alumexx ruim 7 procent na publicatie van de resultaten. De fabrikant van ladders en steigers zit sinds vorig jaar al op het zogenoemde strafbankje van beursbedrijf Euronext, omdat er geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden van de jaarrekening over 2019. Het bedrijf blijft zoeken naar een accountant, maar verklaarde tot op heden geen doorbraak in deze zoektocht te kunnen melden.

De euro was 1,1788 dollar waard tegen 1,1813 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 72,60 dollar. Brentolie kostte iets meer op 75,48 dollar per vat.