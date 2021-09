Franchisenemers Eye Wish eisen geld van eigenaar voor afsplitsing

De franchisenemers van optiekketen Eye Wish eisen via de rechter een waarborg van 35,5 miljoen euro van een dochter van optiekbedrijf GrandVision. Dat bevestigt de advocaat van de franchisenemers na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. Alle franchisers worden samen met een deel van de rest van de keten afgesplitst van GrandVision. Als de franchisers geen zekerheid krijgen bij de afsplitsing, willen ze dat die niet doorgaat.

Eind juni werd bekend dat GrandVision, ook bekend van optiekketen Pearle, na veel juridisch gesteggel wordt overgenomen door het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica. De Europese Commissie gaf in maart onder voorwaarden toestemming voor de overname. Er moesten om een gezonde concurrentie in de markt te behouden nog wel bepaalde ketens van de hand worden gedaan, waaronder het Nederlandse Eye Wish.

Van de 253 Eye Wish-winkels in Nederland worden er 142 afgesplitst in een nieuw op te richten bv. Ook alle 61 franchisers gaan mee. Zij eisen dat dochterbedrijf Brilmij Groep van GrandVision geld stopt in de nieuwe bv zodat die aan haar financiƫle verplichtingen kan voldoen.

“De franchisers zijn bang dat de splitsing gaat leiden tot minder budget, bijvoorbeeld voor reclame-uitingen”, zegt advocaat Dirk van den Berg. “Ook is het noodzakelijk voor bedrijven om een veilige buffer aan te houden. Wij hebben die nu ingeschat op 250.000 euro per winkel”, aldus de advocaat.

De zaak dient donderdagmiddag in Utrecht. GrandVision was niet bereikbaar voor commentaar.