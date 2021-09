Proces over dieselschandaal Volkswagen begint

Het proces over het omvangrijke dieselschandaal bij het Duitse autoconcern Volkswagen begint donderdag bij de rechtbank in de stad Braunschweig. Vier aangeklaagden zullen verschijnen voor de rechtbank. Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn is niet aanwezig in verband met gezondheidsproblemen. Zijn proces is uitgesteld.

Het gaat om oud-bestuurders en ex-ingenieurs van Volkswagen. Zij worden onder meer verdacht van medeplichtigheid aan fraude en bedrog. Vanwege de coronacrisis werd de rechtszaak meermaals verschoven. Er zijn inmiddels ook nog meer oud-managers van Volkswagen aangeklaagd vanwege de fraude.

Volkswagen gaf in september 2015 toe dat het bedrijf met behulp van illegale software vals had gespeeld bij emissietesten. Daardoor leken miljoenen dieselauto’s minder vervuilend dan ze waren. Het schandaal heeft het autoconcern, waar ook merken als Audi, Seat en Skoda onder vallen, inmiddels al vele miljarden aan boetes en schadevergoedingen gekost.

De belangrijkste vraag in het proces is: wie wist wat en wanneer? Deze vraag staat ook al zes jaar centraal in het juridische onderzoek naar ‘dieselgate’. De regionale rechtbank wil opheldering over de vermeende persoonlijke verantwoordelijkheid van VW-bestuurders voor een van de grootste Duitse economische schandalen ooit.

De fraude kwam aan het licht toen de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) erachter kwam dat er bij emissietests van dieselauto’s werd gemanipuleerd. Een paar dagen later trad Winterkorn af als topman van het concern.

De 74-jarige Winterkorn is ook aangeklaagd voor marktmanipulatie vanwege het opzettelijk te laat informeren van beleggers over de financiƫle gevolgen van de affaire rond sjoemelsoftware.

Tal van rechtbanken houden zich ook al enkele jaren bezig met civielrechtelijke aspecten zoals de schadeloosstelling van consumenten of beleggers. VW heeft alleen al voor de juridische kosten meer dan 32 miljard euro uitgegeven of opzij gezet. Inmiddels is met Winterkorn, andere voormalige topmanagers en aansprakelijkheidsverzekeraars een compensatiedeal gesloten voor een totaalbedrag van 280 miljoen euro.

De bestuurders hangen gevangenisstraffen tot wel tien jaar boven het hoofd. De verwachting is dat het proces een lange tijd zal duren.