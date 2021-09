Stichting Bill Gates leidt investering van 600 miljoen in Picnic

De stichting van Microsoft-medeoprichter Bill Gates en zijn ex-vrouw Melinda investeert miljoenen euro’s in de Nederlandse onlinesupermarkt Picnic. Volgens Picnic werd bij een nieuwe investeringsronde die werd geleid door de Bill & Melinda Gates Foundation Trust in totaal 600 miljoen euro opgehaald om zo de groei te versnellen. Daaraan deden ook bestaande investeerders mee.

Picnic zegt dat de nieuwe investering een versnelde uitrol in Europa mogelijk maakt, vooral in Duitsland en Frankrijk. Er zijn investeringen in gerobotiseerde distributiecentra, elektrische voertuigen en een team van software-ontwikkelaars nodig voor de groei op de lange termijn, aldus de onderneming die in 2015 begon.

Picnic stelt dat zijn duurzame bedrijfsmodel, waarbij boodschappen met elektrische wagentjes gratis aan de deur worden bezorgd, uniek is in Europa. “We blijven investeren in groei en technologie om de beste service aan onze klanten te bieden. We zijn ontzettend trots om met de Bill & Melinda Gates Foundation te gaan samenwerken en onze groei te continueren”, zegt medeoprichter Joris Beckers van Picnic in een verklaring.

De Bill & Melinda Gates Foundation richt zich vooral op investeringen in liefdadigheid, armoedebestrijding en volksgezondheid, maar ook op projecten rond duurzaamheid. Bill Gates behoort tot de rijkste mensen ter wereld.