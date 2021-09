Aandacht voor Europese inflatie op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de nieuwste inflatiecijfers van de eurozone. De inflatie neemt de afgelopen maanden flink toe door de heropening van de economie. De Europese Centrale Bank (ECB) liet vorige week al weten dat de inflatie dit jaar boven het gewenste niveau van 2 procent zal uitkomen, maar in de komende jaren weer zal afnemen.

De AEX-index op het Damrak koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin. De hoofdindex tikte deze week de 800 punten aan maar wist nog niet boven deze historische puntengrens te sluiten. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine plussen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio ging 0,6 procent hoger het weekeinde in onder aanvoering van de Japanse zeetransportbedrijven.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus. De casinobedrijven toonden enige stabilisatie na de forse koersverliezen eerder deze week die volgden op de vrees voor strengere regels in het Chinese gokparadijs Macau. De door schulden geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group (min 8 procent) ging echter opnieuw onderuit door de aanhoudende vrees dat het concern niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

In Londen gaat de aandacht uit naar de mijnbouwsector. De grote mijnbouwers BHP en Rio Tinto gingen hard omlaag op de Australische beurs door een forse daling van de prijzen van ijzererts. De Britse detailhandelsbedrijven zullen daarbij mogelijk bewegen op een onverwachte daling van de winkelverkopen in het Verenigd Koninkrijk in augustus.

In Kopenhagen staat A.P. Møller-Maersk in de belangstelling. De grootste containervervoerder ter wereld profiteert van de fors opgelopen internationale transportprijzen en verhoogde opnieuw zijn winstverwachting voor dit jaar. Door een combinatie van een stijgende vraag naar goederen en verstoringen in de leveringsketen door de coronapandemie kan Maersk hoge bedragen rekenen voor het verschepen van containers.

De Europese beurzen gingen donderdag licht omhoog. De AEX-index klom 0,5 procent tot 798,15 punten. Wall Street eindigde gemengd. De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 34.751,32 punten.

De euro was 1,1772 dollar waard, tegen 1,1759 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 72,38 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent minder, op 75,45 dollar per vat.