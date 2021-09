FNV: meer werken niet oplossing voor krappe arbeidsmarkt

Om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen is meer werken niet de oplossing. Dat stelt vakbond FNV na onderzoek. In plaats van meer werken zou er ingezet moeten worden op het aantrekkelijker maken van werk.

Volgens de bond werken Nederlanders al meer uren in vergelijking met mensen in andere Europese landen en zijn we de laatste decennia al steeds meer gaan werken. Volgens de bond is de krapte in sectoren ontstaan doordat deze niet aantrekkelijk zijn om in te werken.

Als voorbeeld noemt FNV de horeca en de detailhandel. In de horeca zouden de reële lonen in de laatste tien jaar met 7 procent zijn gedaald. Daarnaast nam het aantal flexwerkers in deze branche sterk toe. “De krapte is ontstaan door de keuze van werkgevers”, concludeert FNV.

FNV vindt verder dat werk in “maatschappelijk essentiële sectoren” zoals de zorg, het onderwijs en de techniek gestimuleerd moet worden. Daar ligt volgens de bond een taak voor overheid en werkgevers. Ook valt er een wereld te winnen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en verlof- en kindvoorzieningen.