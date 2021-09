VN: jaarlijks bijna 2 miljoen werkgerelateerde doden in wereld

Wereldwijd gaan jaarlijks bijna 2 miljoen mensen dood door werkgerelateerde ziektes en ongelukken. Dat schrijven de Verenigde Naties in een rapport. Vooral ziektes door zeer lange werktijden zijn een belangrijke doodsoorzaak, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek gaat over de periode van 2000 tot 2016 en bevat dus niet de impact van de coronacrisis op werkomstandigheden. De VN denken wel dat de pandemie de situatie heeft verergerd.

De grootste risicofactor zijn volgens de VN zeer lange werktijden, wat wordt gedefinieerd als 55 uur per week of meer. Als gevolg van bijvoorbeeld hartfalen en beroertes door zeer lange werktijden overleden in 2016 driekwart miljoen mensen, zeggen de onderzoekers. Maar ook longziektes door blootstelling aan giftige stoffen zoals asbest en luchtverontreiniging, zwaar fysiek werk en ongelukken op de werkvloer zijn belangrijke doodsoorzaken.

“Het is schokkend om te zien dat zoveel mensen letterlijk worden gedood door hun werk”, zegt topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Ons rapport is een wake-upcall aan landen en bedrijven om de gezondheid en veiligheid van werknemers te verbeteren.”

Overigens is het percentage werkgerelateerde doden per 100.000 werkenden in de wereld sinds 2000 wel gedaald. Maar vanwege de gegroeide wereldbevolking blijven de aantallen in absolute zin redelijk stabiel.