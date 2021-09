Britse energiebedrijven hebben steun van overheid nodig

Energiebedrijven in Groot-Brittannië hebben steun van de overheid nodig. Vooral kleinere energiebedrijven komen momenteel in de problemen door de dalende gasvoorraden en stijgende prijzen, die zwaar drukken op hun financiële resultaten. De Britse overheid overweegt daarom om gunstige leningen aan te bieden, zodat deze kleine partijen niet omvallen.

Grote energiebedrijven zijn vaak verzekerd tegen de risico’s van stijgende energieprijzen. Kleinere partijen hebben die risico’s daarentegen vaak niet afgedekt. Als zij de stijgende kosten niet doorberekenen, kunnen ze op termijn geen energie meer inkopen.

De overheid wil ook voorkomen dat de stijgende energieprijzen uiteindelijk toch worden doorberekend aan de klanten. Zij zijn momenteel enigszins beschermd door een prijsmaximum, wat dus ook voor druk zorgt op de bedrijven, maar die grens wordt uiteindelijk aangepast. Daardoor kan de energierekening fors gaan stijgen, tot wel 400 pond per huishouden.

In Groot-Brittannië worden klanten voor hun energiezekerheid beschermd door regels dat, mocht een partij omvallen, andere energieleveranciers de contracten overnemen. Maar die zitten momenteel juist niet te springen op deze klanten, omdat die door de stijgende gasprijzen geen winst opleveren.

De Britse premier Boris Johnson noemt de hoge energieprijzen een tijdelijk probleem dat wordt veroorzaakt door het terugveren van de internationale economie van de coronacrisis. Johnson verwacht dat hij met overheidshulp aan de energiebedrijven kan zorgen voor zekerheid. Dat is hard nodig volgens een topman van een energieleverancier, omdat de tijd dringt. In de winter stijgt de vraag naar gas hard.

Met name de grote vraag naar energie in onder meer Azië en de dalende voorraden uit Rusland hebben een negatieve impact op de Britse voorraden. Bovendien stegen de Europese gasprijzen afgelopen jaar tot recordhoogte. Naast gasproductie in eigen land, importeert Groot-Brittannië gas via een pijpleiding uit Noorwegen en enkele andere Europese landen.