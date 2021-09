Ook beurzen New York hard omlaag door zorgen Evergrande

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke minnen geopend, in navolging van de forse koersverliezen in Europa. Beleggers op Wall Street zijn ook bezorgd over het dreigende faillissement van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande en de gevolgen daarvan voor de Chinese economie en de wereldeconomie. Verder wordt uitgekeken naar het beleidsbesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een verlies van 1,2 procent op 34.167 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte ook 1,2 procent, tot 4379 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent tot 14.800 punten.

Net als in Europa hadden met name grondstoffenbedrijven het moeilijk door de vrees dat China minder staal en andere ruwe materialen zal afnemen vanwege de problemen in de vastgoedmarkt. Zo zakten de staalproducenten US Steel en Nucor tot 10 procent en aluminiumconcern Alcoa leverde ruim 2 procent in.

De grote olie- en gasmaatschappijen ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips werden tot 2 procent lager gezet onder druk van de gedaalde olieprijzen. Het kleinere Occidental Petroleum dook bijna 5 procent omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 71,08 dollar en Brentolie daalde 0,9 procent tot 74,69 dollar per vat.

Maar ook andere grote fondsen kregen tikken door de economische zorgen. Vliegtuigbouwer Boeing ging circa 1 procent omlaag en de machinefabrikanten Caterpillar en Deere gaven tot dik 4 procent prijs. De autoproducenten Ford Motor en General Motors (GM) lieten ook minnen tot ruim 4 procent optekenen.

In de financiƫle sector op Wall Street was het beeld eveneens negatief door de zorgen voor klappen voor banken door het dreigende omvallen van Evergrande. Grote banken als Citigroup, Bank of America en Wells Fargo stonden tot bijna 4 procent in het rood.