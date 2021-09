Stevig verlies Wall Street door zorgen over Chinees Evergrande

Wall Street was maandag net als de beurzen in Azië en Europa in de ban van het Evergrande-debacle. Daardoor gingen de belangrijkste beursgraadmeters in New York behoorlijk omlaag. Beleggers zijn bezorgd over het dreigende faillissement van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande en de gevolgen daarvan voor de Chinese economie en de wereldeconomie. Luchtvaartaandelen waren wel in trek dankzij aankomende versoepelingen van het Amerikaanse inreisbeleid.

De Dow-Jonesindex tekende een verlies op van 1,8 procent op 33.970,47 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,7 procent tot 4357,73 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,2 procent tot 14.713,90 punten.

Net als in Europa hadden met name grondstoffenbedrijven het moeilijk door de vrees dat China minder staal en andere ruwe materialen zal afnemen vanwege de problemen in de vastgoedmarkt. Zo zakten de staalproducenten US Steel en Nucor tot bijna 10 procent. Maar ook andere grote fondsen kregen tikken door de economische zorgen. Vliegtuigbouwer Boeing ging bijna 2 procent omlaag en de machinefabrikanten Caterpillar en Deere gaven tot dik 4 procent prijs.

In de financiële sector op Wall Street was het beeld eveneens negatief door de zorgen voor klappen voor banken door het dreigende omvallen van Evergrande. Grote banken als Citigroup, Bank of America en Wells Fargo eindigden tot bijna 4 procent in het rood.

De algehele stemming droeg er ook aan bij dat General Motors (min 3,8 procent) lager de handel uitging. De autofabrikant kwam wel met positief nieuws. GM heeft een oplossing gevonden voor de problemen met in brand vliegende accu’s van de Chevrolet Bolt. Auto’s met zo’n accu kunnen binnenkort worden gerepareerd.

Verder leverde producent van computerspellen Activision Blizzard dik 4 procent in. Volgens The Wall Street Journal zijn Amerikaanse toezichthouders een onderzoek begonnen naar de manier waarop de onderneming is omgegaan met klachten van medewerkers over bijvoorbeeld seksueel wangedrag en discriminatie op de werkvloer.

Vliegtuigmaatschappijen wonnen aan waarde door de aankondiging dat volledig gevaccineerde reizigers uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanaf begin november weer welkom zijn in de Verenigde Staten. Delta Air Lines en United Airlines werden tot zo’n 2 procent meer waard.

De euro was 1,1727 dollar waard, tegen 1,1729 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 70,85 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 74,45 dollar per vat.