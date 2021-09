Consumptie voor het eerst weer boven niveau van voor coronacrisis

De Nederlandse consumptie kwam in juli voor het eerst weer boven het niveau van voor de coronacrisis uit. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gaven consumenten in deze maand 2,1 procent meer uit dan in juli 2019.

De laatste tijd zijn onder meer de bestedingen aan diensten weer aan het aantrekken, zoals uitgaven aan telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd. Dit hangt onder meer samen met de versoepelingen van de coronaregels.

Volgens de cijfers van het statistiekbureau waren de dienstenuitgaven in juli over de gehele linie nog wel iets lager dan twee jaar terug. Maar dat wordt gecompenseerd door andere bestedingen.

Ten opzichte van juli vorig jaar werd er alles bij elkaar 4,8 procent meer geconsumeerd. De toename was daarmee minder groot dan in mei en juni, toen de consumptie op jaarbasis nog beduidend harder groeide. Maar dat komt volgens het statistiekbureau doordat de consumptie in mei en juni van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown.

Ruim drie weken geleden meldde het CBS al dat de detailhandel in juli 3,4 procent meer heeft omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. De omzet van de non-foodsector groeide, terwijl de omzet van de foodsector licht kromp. Online werd er door winkeliers ruim 11 procent meer omgezet.

Ook de investeringen van bedrijven zaten in juli in de lift. Deze groeiden volgens het CBS met 4,2 procent op jaarbasis. Vooral de investeringen in gebouwen zijn toegenomen. Voor infrastructuur en auto’s werd door het bedrijfsleven juist minder geld uitgetrokken. Ten opzichte van juli 2019 lagen de investeringen ongeveer 1 procent hoger.