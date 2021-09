Flinke koerswinsten op Wall Street na rentebesluit Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke winsten gesloten. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De koepel van centrale banken in de Verenigde Staten zei dat spoedig kan worden begonnen met de afbouw van de coronasteun voor ’s werelds grootste economie.

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 34.258,32 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1 procent tot 4395,64 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging eveneens 1 procent omhoog, tot 14.896,85 punten.

De Fed had eerder al aangegeven dat dit jaar een begin kan worden gemaakt met de ontmanteling van het opkoopprogramma van obligaties. In een toelichting zei voorzitter Jerome Powell dat mogelijk in november kan worden begonnen en dat dit proces medio volgend jaar kan worden afgerond. De Fed heeft begin november een nieuwe vergadering.

Daarnaast wordt binnen de centrale bank nu gesproken over een mogelijke renteverhoging in 2022. Eerder werd pas voor 2023 een eerste rentestap voorzien. Verder verlaagde de Fed zijn groeiverwachting voor de Amerikaanse economie voor dit jaar vanwege de opmars van de Delta-variant van het coronavirus in het land.

Pakketbezorger FedEx opende de boeken over het afgelopen kwartaal. Daarbij werd ook de winstverwachting voor het gehele jaar verlaagd, waarop FedEx meer dan 9 procent verloor. Branchegenoot UPS daalde mee met een min 2,3 procent.

Softwareconcern Adobe kwam ook met cijfers en deed het beter dan de verwachtingen van analisten. Die waren toch teleurgesteld omdat Adobe de verwachtingen maar net overtrof en de marge niet groter was. Het aandeel zakte ruim 3 procent.

Softwareproducent Freshworks maakte zijn debuut op Wall Street en sprong 32 procent omhoog. Met die beursgang werd 1 miljard dollar opgehaald. De waarde van de onderneming bedraagt circa 13 miljard dollar.

Workhorse Group dook 9,5 procent in het rood. De maker van elektrische voertuigen schort de leveringen van zijn bestelbusjes op en roept afgeleverde wagens terug. Volgens Workhorse zijn meer testen en aanpassingen nodig om aan veiligheidsregels van de overheid te kunnen voldoen.

De euro was 1,1702 dollar waard, tegen 1,1737 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,3 procent tot 72,08 dollar en Brentolie werd ook 2,3 procent duurder, op 76,05 dollar per vat.