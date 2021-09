Holland Casino boekt weer verlies, maar merkt herstel uit crisis

Holland Casino heeft de eerste zes maanden van het jaar afgesloten met een verlies van tientallen miljoenen. Dit tekort was het gevolg van de coronamaatregelen waardoor de deuren van de gokpaleizen maandenlang gesloten bleven. Het staatsbedrijf merkt wel dat het herstel uit de crisis is ingezet nu de veertien casino’s sinds 5 juni weer open mogen, zij het met beperkingen. Holland Casino put daarbij vertrouwen uit de in juni behaalde omzetten.

Het casinobedrijf sloot het kwartaal af met een verlies voor vennootschapsbelasting van bijna 65 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een min van krap 38 miljoen euro. Begin 2020 draaide Holland Casino nog op volle toeren voorafgaand aan de coronacrisis waardoor de schade iets beperkter bleef. In het resultaat is de ontvangen staatssteun via de NOW-loonsubsidieregeling al verrekend. De omzet over de eerste zes maanden van 2021 was krap 29 miljoen euro, een schijntje afgezet tegen de dik 350 miljoen omzet die in de eerste zes maanden van 2019 werd behaald.

“Nu in Nederland de coronamaatregelen beetje bij beetje verdwijnen, is herstel in zicht”, zegt topman Erwin van Lambaart over de halfjaarcijfers. Hij wees verder op de kansen voor het bedrijf als Holland Casino per 1 oktober mogelijk ook online spellen mag aanbieden. Daarvoor is inmiddels een vergunning aangevraagd.

Momenteel draait Holland Casino vanwege de coronamaatregelen nog niet op volle capaciteit. Het bedrijf hoopt dat dit tegen het najaar wel het geval zal zijn. Dan gaat het naast het toelaten van meer mensen ook om het langer mogen openhouden van bars en restaurants, die momenteel nog allemaal om 00.00 uur sluiten.