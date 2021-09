Onderzoek: bijna 5000 nieuwe cryptomunten gelanceerd in jaar tijd

In de afgelopen twaalf maanden zijn er bijna 5000 nieuwe cryptomunten op de markt gebracht. Dat zegt het Ierse handelsplatform voor digitale munten Cryptoparrot op basis van onderzoek. In totaal zijn er volgens de onderzoekers nu meer dan 12.000 verschillende digitale munten.

Volgens Cryptoparrot wordt daarmee ingespeeld op de groeiende markt voor digitale valuta’s en de toenemende interesse van grote investeerder in crypto’s. Ook tussen 2017 en 2020 was er een sterke groei te zien van het aantal nieuwe digitale munten. Cryptoparrot zegt dat de groei van de markt opmerkelijk is te noemen, want meer dan een decennium geleden was er alleen nog de bitcoin.

De totale waarde van alle cryptomunten steeg op een gegeven moment tot een piek van 2 biljoen dollar, omgerekend ruim 1700 miljard euro, aldus Cryptoparrot. Overigens mislukken ook veel munten vanwege gebrek aan belangstelling van publiek en investeerders, zeggen de onderzoekers.