Problemen met leveringsketens drukken economische groei Duitsland

Problemen met de levering van bepaalde grondstoffen en producten zoals chips zorgen voor een lagere economische groei in Duitsland. Dat stelt het economisch onderzoeksinstituut Ifo dat zijn verwachtingen voor dit jaar naar beneden bijstelde. Volgend jaar groeit de Duitse economie, die voor een groot deel afhankelijk is van de industrie, juist harder dan eerder verwacht.

Voor dit jaar rekent Ifo nu op een economische groei van 2,5 procent, 0,8 procentpunt minder dan bij de vorige voorspelling. De raming voor volgend jaar werd juist met 0,8 procentpunt verhoogd en Ifo rekent nu op een groei van 5,1 procent. De verwachting is dat de problemen in de leveringsketens in de komende tijd verdwijnen en dat de economie dan een inhaalslag kan maken.

De sterke zomeropleving waar iedereen eerder dit jaar op rekende is er volgens Ifo-econoom Tim Wollmershäuser nooit gekomen. Tegelijkertijd merkt hij op dat er een scheiding in de economie is. De dienstensector en de toeristische sectoren herstellen sterk nu de meeste coronamaatregelen zijn afgeschaft. De industriële productie krimpt juist door de toeleveringsproblemen.

De Duitse auto-industrie heeft veel last van de wereldwijde chiptekorten. Zo kondigde Volkswagen aan de chips uit onverkochte auto’s te gaan verwijderen om juist andere modellen te kunnen blijven maken. Veel autofabrikanten moesten ook al verschillende keren fabrieken stilleggen door de tekorten. Behalve aan chips zijn er ook tekorten aan grondstoffen als plastic, staal en hout.