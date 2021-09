Bloomberg: ook betalingsproblemen bij autodivisie Evergrande

De divisie voor elektrische auto’s van het Chinese conglomeraat Evergrande loopt achter met het betalen van salarissen. Ook de rekeningen van een aantal leveranciers van fabrieksmaterieel blijven onbetaald, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Daarmee wordt duidelijk dat de financieel penibele situatie binnen het conglomeraat verder reikt dan alleen de vastgoedactiviteiten van Evergrande.

China Evergrande New Energy Vehicle Group (Evergrande NEV) wil volgend jaar op grote schaal elektrische auto’s gaan verkopen, maar gezien de betalingsproblemen haalt dit bedrijfsonderdeel deze doelen waarschijnlijk niet. Bronnen laten aan Bloomberg weten dat de meeste werknemers doorgaans aan het begin van de maand en rond de twintigste dag van de maand worden betaald. Die tweede storting van het salaris is in september bij sommige managers niet gekomen. Evergrande NEV wilde niet reageren op vragen van Bloomberg. Leveranciers van machines trekken naar verluidt hun eigen monteurs terug uit de fabrieken van het bedrijf omdat Evergrande NEV in gebreke blijft met betalingen.

Evergrande heeft een schuldenlast van omgerekend 260 miljard euro. Dat die situatie onhoudbaar is, werd duidelijk toen leveranciers niet meer betaald konden worden. Donderdag loopt de deadline af van rentebetalingen van ruim 83 miljoen dollar op een lening van 2 miljard dollar. Een faillissement dreigt schokgolven te veroorzaken bij andere vastgoedconcerns en bedrijven die van hen afhankelijk zijn. Als Evergrande zijn verplichtingen niet na kan komen, wordt mogelijk de grootste operatie in de Chinese geschiedenis opgezet om tot een vergelijk te komen tussen het concern en schuldeisers.