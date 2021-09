Europese bedrijven maken zich zorgen over economische koers China

Europese bedrijven raken steeds bezorgder over de nieuwe economische koers van China. Ze zien “zorgwekkende tekenen” dat het land de blik op economisch gebied steeds meer naar binnen gericht heeft, stelt de voorzitter van de Kamer van koophandel van de Europese Unie in China. Jörg Wuttke meent dan ook dat er “aanzienlijke twijfels over de toekomstige groei van het land” zijn.

In het vijfjarenplan dat de Communistische Partij in maart aannam staat dat het land minder afhankelijk wil worden van de rest van de wereld en uiteindelijk een hoge mate van zelfredzaamheid wil halen. De belangengroep ziet daarin het gevaar dat Europese bedrijven een steeds kleinere rol in de Chinese economie kunnen spelen, met name in hoogtechnologische sectoren. Ook de recente stappen van Beijing om bedrijven aan strengere regels te laten voldoen worden door de Europese ondernemingen met argusogen bekeken.

Op de korte termijn zijn er geen problemen, geeft Wuttke aan. Veel grote Europese bedrijven haalden afgelopen jaar recordomzetten en -winsten in China dat zich al snel herstelde van de coronacrisis. Ook voor de komende jaren blijven de vooruitzichten goed, aldus de organisatie die 1700 Europese bedrijven in China vertegenwoordigt.

Amerikaanse bedrijven vinden de nieuwe koers van Beijing ten opzichte van grote bedrijven ook zorgelijk, maar toch zijn zij optimistischer dan de afgelopen drie jaar over het vestigingsklimaat in China, bleek uit een jaarlijkse peiling van de Amerikaanse kamer van koophandel in China. Ook dat is een belangenvereniging voor bedrijven.

Onder de Amerikaanse president Joe Biden zijn de verhoudingen met China op het gebied van handel weer wat genormaliseerd na de handelsoorlog van zijn voorganger Donald Trump. Bovendien zagen de Amerikaanse bedrijven afgelopen jaar hun omzet en winst in China veelal toenemen. Wel stellen de ondernemingen vraagtekens bij het strenge Chinese coronabeleid waarbij voor een enkele besmetting soms hele wijken of steden worden geïsoleerd.