Beleggers wachten op rentebetaling Chinees vastgoedconcern Evergrande

Op de Europese beurzen gaat de aandacht vrijdag opnieuw uit naar het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande. Na de hoopvolle berichten eerder deze week dat Evergrande toch op tijd de rente op een deel van zijn leningen zou betalen, wachten de investeerders die donderdag een rentebetaling zouden ontvangen nog altijd op verdere informatie over die betaling. Evergrande moet binnen dertig dagen geld overmaken anders blijft het in gebreke.

De Amsterdamse AEX-index, die donderdag voor het eerst in de geschiedenis boven de 800 punten sloot, lijkt vrijwel vlak te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ lieten vrijdag overwegend kleine verliezen zien. In Tokio maakten beleggers een inhaalslag na een vrije dag en ging de Nikkei met een winst van 2,1 procent het weekeinde in.

In Hongkong zakte Evergrande bijna 10 procent. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat de Chinese autoriteiten de lokale bestuurders hebben opgeroepen zich voor te bereiden op een mogelijke ondergang van het concern. De wankele financiĆ«le positie van Evergrande lijkt ook verder te reiken dan alleen de vastgoedactiviteiten van het concern. Zo kelderde China Evergrande New Energy Vehicle Group bijna 18 procent. Volgens persbureau Bloomberg loopt de divisie voor elektrische auto’s van Evergrande achter met het betalen van salarissen en rekeningen.

Op het Damrak maakt Majorel Group zijn beursdebuut. Het callcenterbedrijf, dat is ontstaan uit een fusie van de klantrelatiebeheeractiviteiten van het Duitse Bertelsmann en de Marokkaanse Saham Group, heeft de introductieprijs vastgesteld op 33 euro per aandeel. Het bedrijf heeft daarmee een waarde van 3,3 miljard euro.

De Europese beurzen gingen donderdag overwegend vooruit. De AEX eindigde 1 procent hoger op 800,61 punten en de MidKap klom 0,7 procent tot 1092,59 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot bijna 1 procent. Londen verloor een fractie. Wall Street toonde een sterk herstel. De Dow-Jonesindex steeg 1,5 procent tot 34.764,82 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent en techbeurs Nasdaq klom 1 procent.

De euro was 1,1736 dollar waard, tegen 1,1724 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 73,46 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 77,52 dollar per vat.