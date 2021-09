Britten zetten ‘alles op alles’ om chauffeurstekort op te lossen

Het Verenigd Koninkrijk belooft “alles te doen wat nodig is” om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs in het land te tackelen. Daarvoor zal de Britse regering onder andere de capaciteit van de rijexamens voor vrachtwagenchauffeurs verdubbelen.

Het tekort aan chauffeurs dwong onder andere olieconcern BP een aantal van zijn tankstations te sluiten. Esso van ExxonMobil zei ook dat een klein aantal van zijn tweehonderd Tesco Alliance-verkooppunten was getroffen. Ook de bevoorrading van supermarkten wordt door het tekort aan chauffeurs bemoeilijkt.

De minister van Transport Grant Shapps zei tegen Sky News “hemel en aarde te bewegen” om ervoor te zorgen dat de tekorten bij de vrachtwagenchauffeurs worden opgelost. Leveranciers waarschuwen evenwel dat er meer tekorten kunnen ontstaan door een gebrek aan chauffeurs. Shapps meent dat overheidsmaatregelen de crisis snel kunnen oplossen.

De transportsector zegt momenteel ongeveer 90.000 extra chauffeurs nodig te hebben. Door de brexit zijn zo’n 25.000 chauffeurs naar Europa teruggekeerd. De coronacrisis zorgde er daarnaast voor dat het proces om nieuwe werknemers binnen te laten in het Verenigd Koninkrijk tot stilstand kwam.

Supermarkten en boeren hebben de regering opgeroepen om de tekorten aan arbeidskrachten in belangrijke sectoren te verhelpen. Naast vrachtwagenchauffeurs gaat het ook om personeel in de verwerkende industrie en de landbouw. De personeelstekorten in die sectoren hebben de voedselvoorzieningsketen onder druk gezet, zo klinkt het.