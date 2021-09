Commerciële radiozenders mogen hun frequenties langer houden

Landelijke radiostations mogen de etherfrequenties waarop ze nu uitzenden nog drie jaar langer in de lucht houden. De frequenties zouden eigenlijk in 2022 opnieuw verdeeld worden, maar de zenders wilden vanwege de coronacrisis uitstel. Dat komt er nu tot september 2025, meldt het ministerie van Economische Zaken.

De verlenging geldt alleen voor landelijke commerciële zenders, en dus niet voor lokale en regionale stations of de publieke omroep. De zenders die nu de rechten hebben voor de meest waardevolle frequenties moeten wel een extra vergoeding betalen. Dat geldt voor Sky Radio, Radio 538, Qmusic en Radio 10. De hoogte van de zogenoemde verlengingsprijs moet nog worden vastgesteld en zal per station verschillen. Vooralsnog gaat het ministerie uit van 40,6 miljoen euro in totaal.

De radiostations hadden de overheid gevraagd om verlenging omdat ze als gevolg van de coronacrisis minder advertentie-inkomsten binnenkregen. Omdat de deadline van 2022 snel naderbij komt, vreesden ze de kosten die ze moesten maken om te kunnen blijven uitzenden niet te kunnen financieren. Met de verlenging is daar meer ruimte voor. De Tweede Kamer was daar ook in ruime meerderheid een voorstander van.