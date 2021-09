Wageningen University & Research: visserij heeft het zwaar

De Nederlandse visserijsector zit in zwaar weer. Niet alleen brengen de brexit, de coronacrisis en de windmolens op zee problemen met zich mee voor de sector, ook nemen de vangsten als geheel af. Daarmee daalt ook het perspectief voor de sector. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen University & Research.

Als gevolg van de brexit mogen Nederlandse vissers minder vangen om toegang te blijven houden tot Britse wateren. Zo mag er bijvoorbeeld 12 procent minder haring worden gevangen en ruim een kwart minder makreel. De vangsten van de zogeheten trawlervloot worden laatste jaren sowieso minder. Vooral blauwe wijting wordt minder aangevoerd.

Ook de kottervloot, die zich onder andere bezighoudt met de vangst van garnalen, heeft het zwaar. Door de lockdowns vanwege de coronacrisis daalden de prijzen van veel luxere vissoorten. Verder wijzen de onderzoekers op het verbod op pulsvissen, vissen met stroomstootjes, dat de sector dwarszit.

Het akkoord met de Britten over toegang tot de Britse wateren biedt maar zekerheid tot 2026. Daarbij komt het verlies aan visgronden aan windparken en natuur. Ook de stikstofdepositie waar kustvissers mee te maken kunnen krijgen zit de sector in de weg. Ook komt het voor dat schepen een gebrek aan personeel hebben waardoor ze soms niet uit kunnen varen.

Verder wordt in Brussel gesproken over het beperken van de zogeheten bodemberoerende visserij in bepaalde gebieden. Dit kan grote impact hebben op de sector omdat het merendeel van de vissers deze manier van vissen hanteert.

In de mosselvisserij is wel sprake van gunstige ontwikkelingen. Mede door prijsstijgingen werd afgelopen jaar meer geld verdiend met de schelpdieren, ondanks dat het een matig seizoen was. Daarnaast zijn de kweekpercelen verbeterd, wat positief zal doorwerken.

Alles bij elkaar daalde de export van vis- en visproducten vorig jaar met 2 procent naar 3,9 miljard euro. Dat was de eerste daling in jaren. De impact van corona lijkt volgens de kenners in eerste instantie mee te vallen. De exportwaarde naar het Verenigd Koninkrijk daalde met 5 procent maar niet duidelijk is of dit volledig aan de brexit toe te schrijven is. Zo speelt mogelijk ook de coronapandemie een rol. De import steeg met 4 procent tot 2,9 miljard euro.