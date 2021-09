VK schrapt concurrentieregels voor brandstofbedrijven

Het Verenigd Koninkrijk gaat tijdelijk de concurrentieregels tussen de brandstofbedrijven schrappen. De regering hoopt op die manier de Britse tekorten aan benzine en diesel bij de tankstations te verminderen. Die zijn ontstaan doordat er niet genoeg vrachtwagenchauffeurs in het land zijn voor de bevoorrading.

Met het schrappen van de concurrentieregels zouden de brandstofbedrijven beter moeten kunnen samenwerken om de tekorten aan te pakken en meer informatie met elkaar kunnen uitwisselen. “Hoewel er altijd voldoende brandstof was en blijft in de raffinaderijen en terminals, zijn we ons ervan bewust dat er problemen zijn geweest in de toeleveringsketens”, legt de Britse minister van Economische Zaken Kwasi Kwarteng uit na een ontmoeting met vertegenwoordigers uit de industrie.

De tekorten zorgden de afgelopen dagen voor rijen automobilisten bij de tankstations die nog snel wilden tanken. Bij drie op de tien tankstations van olie- en gasconcern BP in het Verenigd Koninkrijk zijn de meest gebruikte soorten brandstof op.

Shell meldde dat sinds vrijdag de vraag bij zijn tankstations in het Verenigd Koninkrijk hoger is dan normaal. Dat leidt er bij sommige tankstations toe dat de voorraden van bepaalde brandstoftypes snel slinken. “We vullen deze snel aan, meestal binnen 24 uur.”